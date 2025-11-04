advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
04.11.2025 / 12:39 msk / 14:39 trk
В Балканском велаяте построят новые промышленные объекты
04.11.2025 11:02

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в рамках рабочего визита в Балканский велаят Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию закладки комплекса по производству карбамида мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн в год на территории этрапа Туркменбаши, а также участка Туркменбаши–Гарабогаз автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. Глава государства также принял участие в открытии водоочистного сооружения мощностью 20 тысяч кубометров в сутки в Эсенгулыйском этрапе и автомобильного моста через залив Гарабогаз кел.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые люди!

Сегодня по случаю Дня работников строительного и промышленного комплекса мы участвуем в церемониях закладки важных объектов в Балканском велаяте – комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши и автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Мы также торжественно сдадим в эксплуатацию водоочистное сооружение в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята, автомобильный мост через залив Гарабогаз кёл.

Искренне поздравляю всех с Днём работников строительного и промышленного комплекса, а также с вводом в строй и закладкой фундамента новых объектов.

Дорогие люди!

В настоящее время на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» успешно проводится эффективная работа по развитию на инновационной основе отечественной промышленности.

Создаются высокотехнологичные, экспортно-ориентированные производства. В результате регулярно расширяется ассортимент, увеличиваются объёмы производимой высококачественной продукции.

Завтра в ходе Международной выставки и конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана», которые пройдут в Национальной туристической зоне «Аваза», будут широко представлены достижения и успехи страны в этой сфере.

Дорогие люди!
Уважаемые гости!

Новый комплекс по производству карбамида, фундамент которого сегодня закладывается в этрапе Туркменбаши Балканского велаята, является одним из крупных инвес­тиционных проектов.

В настоящее время в стране действуют заводы «Tejenkar­bamid», «Marykarbamid» и «Garabogaz­karbamid». Новый комплекс также будет соответствовать международным экологическим стандартам. Строительство современного комплекса осуществит консорциум компаний «Mitsubishi Corporation» (Япония) и «Gap Inşaat» (Турция).

При производстве нового комплекса будут использованы передовые технологии ведущих компаний Европы и Азии. Здесь будут ежесуточно производить 2000 тонн аммиака, а в год 660 000 тонн, который будет использоваться в качестве сырья при производстве карбамида. В целом завод будет производить 3500 тонн в сутки, а в год 1 миллион 155 тысяч тонн карбамидных удобрений. Производимые на этом современном предприятии удобрения также будут экспортироваться в зарубежные страны.

На новом предприятии будет создано более тысячи новых рабочих мест. Большинство специалистов, которые будут здесь работать, прошли подготовку в зарубежных высших учебных заведениях. Здесь для них будут созданы все необходимые условия.

В целом строительство современного комплекса по производству карбамида внесёт весомый вклад в дальнейшее развитие химической промышленности нашей страны. Это придаст мощный импульс стремительному развитию экономики Туркменистана.

Динамичный рост экономики открывает широкие возможности для дальнейшего улучшения социально-бытовых условий населения страны, обеспечения мирной, благополучной и счастливой жизни нашего народа.

Дорогие люди!

Наши мудрые предки считали строительство дорог и мостов благородным делом и превратили его в благородный принцип.

Сегодня эта благородная работа достойно продолжается в дорожно-транспортной инфраструктуре Туркменистана, являющегося сердцем Великого Шёлкового пути. Об этом наглядно свидетельствует регулярное строительство новых дорог и мостов в нашей стране.

Вот и сегодня мы вводим в эксплуа­тацию современный автомобильный мост через залив Гарабогаз кёл. Этот проект был реализован туркменскими строителями совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Альтком». Общая протяжённость моста, построенного на автодороге Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, составляет 354 метра, а ширина 21 метр.

Мы также сегодня заложим фундамент автодороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. На этой современной дороге общей протяжённостью 207 километров будут созданы все необходимые условия для пассажиров и водителей.

Данная дорожно-транспортная инфраструктура станет важной частью международных транспортных маршрутов. Новый мост и автомагистраль значительно увеличат объёмы грузооборота, транспортных и пассажирских перевозок между западным и северным регионами страны, а также соседними странами. Также будет способствовать увеличению грузооборота через Международный морской порт Туркменбаши.

Дорогие люди!

Сегодня в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята состоится торжественная сдача в эксплуатацию водоочистного сооружения мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Данное сооружение по очистке морской воды оснащено современным оборудованием европейских стран.

Одним словом, успешно проводится комплексная работа по социально-экономическому развитию Балканского велаята. Здесь последовательно строятся и вводятся в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, объекты и здания социально-культурного назначения.

В настоящее время в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята высокими темпами ведётся строительство электростанции комбинированного цикла. В посёлке Гувлымаяк Балканского велаята ведётся строительство комплекса объектов социально-культурного назначения.

Строительство в Кизыларватском этрапе Балканского велаята современного посёлка, современной многофункцио­нальной солнечно-ветровой электростанции находится на завершающей стадии. Работа по развитию регионов нашей независимой страны будет продолжена и в дальнейшем.

Дорогие люди!
Уважаемые участники церемонии!

От всего сердца поздравляю участников торжества с закладкой фундамента комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята и автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, а также с торжественным вводом в эксплуатацию водоочистного сооружения в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята и автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл по случаю Дня работников строительного и промышленного комплекса, широко отмечаемого в Международный год мира и доверия.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана»
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Туркмено-итальянском бизнес-форуме
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты
Обзор прессы с 15 по 21 сентября
20.09.2025
Выступление Министра иностранных дел С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым, Москва, 28 августа 2025 года
Обзор прессы с 25 по 31 августа
29.08.2025
