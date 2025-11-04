В Балканском велаяте построят новые промышленные объекты

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в рамках рабочего визита в Балканский велаят Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию закладки комплекса по производству карбамида мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн в год на территории этрапа Туркменбаши, а также участка Туркменбаши–Гарабогаз автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. Глава государства также принял участие в открытии водоочистного сооружения мощностью 20 тысяч кубометров в сутки в Эсенгулыйском этрапе и автомобильного моста через залив Гарабогаз кел.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!

Сегодня по случаю Дня работников строительного и промышленного комплекса мы участвуем в церемониях закладки важных объектов в Балканском велаяте – комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши и автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Мы также торжественно сдадим в эксплуатацию водоочистное сооружение в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята, автомобильный мост через залив Гарабогаз кёл.

Искренне поздравляю всех с Днём работников строительного и промышленного комплекса, а также с вводом в строй и закладкой фундамента новых объектов.

Дорогие люди!

В настоящее время на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» успешно проводится эффективная работа по развитию на инновационной основе отечественной промышленности.

Создаются высокотехнологичные, экспортно-ориентированные производства. В результате регулярно расширяется ассортимент, увеличиваются объёмы производимой высококачественной продукции.

Завтра в ходе Международной выставки и конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана», которые пройдут в Национальной туристической зоне «Аваза», будут широко представлены достижения и успехи страны в этой сфере.

Дорогие люди!

Уважаемые гости!

Новый комплекс по производству карбамида, фундамент которого сегодня закладывается в этрапе Туркменбаши Балканского велаята, является одним из крупных инвес­тиционных проектов.

В настоящее время в стране действуют заводы «Tejenkar­bamid», «Marykarbamid» и «Garabogaz­karbamid». Новый комплекс также будет соответствовать международным экологическим стандартам. Строительство современного комплекса осуществит консорциум компаний «Mitsubishi Corporation» (Япония) и «Gap Inşaat» (Турция).

При производстве нового комплекса будут использованы передовые технологии ведущих компаний Европы и Азии. Здесь будут ежесуточно производить 2000 тонн аммиака, а в год 660 000 тонн, который будет использоваться в качестве сырья при производстве карбамида. В целом завод будет производить 3500 тонн в сутки, а в год 1 миллион 155 тысяч тонн карбамидных удобрений. Производимые на этом современном предприятии удобрения также будут экспортироваться в зарубежные страны.

На новом предприятии будет создано более тысячи новых рабочих мест. Большинство специалистов, которые будут здесь работать, прошли подготовку в зарубежных высших учебных заведениях. Здесь для них будут созданы все необходимые условия.

В целом строительство современного комплекса по производству карбамида внесёт весомый вклад в дальнейшее развитие химической промышленности нашей страны. Это придаст мощный импульс стремительному развитию экономики Туркменистана.

Динамичный рост экономики открывает широкие возможности для дальнейшего улучшения социально-бытовых условий населения страны, обеспечения мирной, благополучной и счастливой жизни нашего народа.

Дорогие люди!

Наши мудрые предки считали строительство дорог и мостов благородным делом и превратили его в благородный принцип.

Сегодня эта благородная работа достойно продолжается в дорожно-транспортной инфраструктуре Туркменистана, являющегося сердцем Великого Шёлкового пути. Об этом наглядно свидетельствует регулярное строительство новых дорог и мостов в нашей стране.

Вот и сегодня мы вводим в эксплуа­тацию современный автомобильный мост через залив Гарабогаз кёл. Этот проект был реализован туркменскими строителями совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Альтком». Общая протяжённость моста, построенного на автодороге Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, составляет 354 метра, а ширина 21 метр.

Мы также сегодня заложим фундамент автодороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. На этой современной дороге общей протяжённостью 207 километров будут созданы все необходимые условия для пассажиров и водителей.

Данная дорожно-транспортная инфраструктура станет важной частью международных транспортных маршрутов. Новый мост и автомагистраль значительно увеличат объёмы грузооборота, транспортных и пассажирских перевозок между западным и северным регионами страны, а также соседними странами. Также будет способствовать увеличению грузооборота через Международный морской порт Туркменбаши.

Дорогие люди!

Сегодня в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята состоится торжественная сдача в эксплуатацию водоочистного сооружения мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Данное сооружение по очистке морской воды оснащено современным оборудованием европейских стран.

Одним словом, успешно проводится комплексная работа по социально-экономическому развитию Балканского велаята. Здесь последовательно строятся и вводятся в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, объекты и здания социально-культурного назначения.

В настоящее время в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята высокими темпами ведётся строительство электростанции комбинированного цикла. В посёлке Гувлымаяк Балканского велаята ведётся строительство комплекса объектов социально-культурного назначения.

Строительство в Кизыларватском этрапе Балканского велаята современного посёлка, современной многофункцио­нальной солнечно-ветровой электростанции находится на завершающей стадии. Работа по развитию регионов нашей независимой страны будет продолжена и в дальнейшем.

Дорогие люди!

Уважаемые участники церемонии!

От всего сердца поздравляю участников торжества с закладкой фундамента комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята и автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, а также с торжественным вводом в эксплуатацию водоочистного сооружения в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята и автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл по случаю Дня работников строительного и промышленного комплекса, широко отмечаемого в Международный год мира и доверия.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"