Глава Туркменистана отправился в США

АШХАБАД, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Целью поездки, предпринятой по приглашению Президента США Дональда Трампа, является участие в предстоящем 6 ноября в Вашингтоне саммите «Центральная Азия + США», который будет посвящен вопросам укрепления и расширения отношений между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"