МИД Туркменистана посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация Исламской Республики Иран, прибывшая с визитом в Ашхабад во главе с губернатором провинции Северный Хорасан Бахманом Нури.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития взаимодействия двух стран на региональном уровне.

В частности, были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между Ахалским велаятом и провинцией Северный Хорасан в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"