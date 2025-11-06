МИД Туркменистана посетила делегация Ирана

МИД Туркменистана посетила делегация Ирана06.11.2025 10:39
АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация Исламской Республики Иран, прибывшая с визитом в Ашхабад во главе с губернатором провинции Северный Хорасан Бахманом Нури.
В ходе проведенных переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития взаимодействия двух стран на региональном уровне.
В частности, были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между Ахалским велаятом и провинцией Северный Хорасан в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
ИП "ТУРКМЕНинформ"