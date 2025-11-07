Глава МИД Туркменистана отбыл в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов, пребывающий с визитом в США, принял участие в мероприятиях на полях юбилейного саммита многостороннего формата «C5+1» (Центральная Азия + США).

В частности, состоялся торжественный прием, в котором приняли участие руководители внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, а также сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, представители государственных структур и деловых кругов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"