Подведены итоги визита главы Туркменистана в Вашингтон

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, предпринятый по приглашению Президента США Дональда Трампа с целью участия в юбилейном, 10-м саммите «Центральная Азия + США».

Саммит был посвящен вопросам укрепления и расширения отношений между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, экономики и торговли, транспорта и логистики, энергетики, инвестиций, промышленности, добычи полезных ископаемых, технологий, сельского хозяйства и других.

По итогам саммита был принят ряд многосторонних документов, в том числе Заявление о намерениях по экономическому сотрудничеству между Правительствами Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики ­Таджикистан и Соединенных Штатов Америки, Заявление о намерениях по культурному наследию между Правительствами Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки.

В этот же день глава Туркменистана провел встречу с Президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудил приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, после чего возвратился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"