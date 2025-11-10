advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
10.11.2025 / 09:49 msk / 11:49 trk
Глава государства поздравил земледельцев
09.11.2025 11:02

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы сельского хозяйства страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Самоотверженные земледельцы!

От всей души поздравляю с Праздником урожая, который в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства торжественно отмечается во славу усердного труда земледельцев и щедрых даров изобильной туркменской земли! Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни в благополучии и больших успехов в работе, способствующей развитию сельскохозяйственной отрасли экономики!

Праздник урожая знаменует оказываемое в независимой нейтральной Отчизне огромное уважение к старательности и добросовестному труду нашего мужественного народа, а также безмерную гордость за щедрые урожаи, которые дарует родная земля. Вдохновляя земледельцев на новые достижения, этот праздник выражает почтение со стороны государства к безупречному многолетнему труду туркменских дайхан.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые работники сельского хозяйства!

Сегодня принимаются действенные меры для комплексного развития аграрного сектора и значительного укрепления его материально-технической базы. Вместе с тем данная работа предусматривает повышение культуры земледелия, внедрение в производство передовых технологий и совершенствование семеноводства. Успешно решаются и задачи по модернизации животноводческого комплекса, в том числе птицеводства, обеспечению продовольственного изобилия, рационализации земле- и водопользования, а также по охране окружающей среды.

Сплочённым трудом и благодаря слаженной работе отрасли наши хлеборобы смогли в нынешнем году сдать государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн отборного зерна пшеницы, являющейся источником изобилия и достатка родного народа и любимой Отчизны.

Работники сельского хозяйства усердным и неустанным трудом выращивают щедрые урожаи на благодатной туркменской земле, ещё более укрепляя продовольственное изобилие. Государство всемерно поддерживает мужественных хлеборобов и хлопкоробов, что позволяет им собирать с полей богатые урожаи: в этом земледельцы достигают всё новых и новых побед, которые не возможны без самоотверженности и добросовестности в работе.

Самоотверженные труженики села!

Мы и впредь будем создавать все условия, чтобы те, кто посвятил свой опыт, знания и способности в развитии агропромышленного комплекса служению Родине, – арендаторы, хлопкоробы, хлеборобы, механизаторы, агрономы, селекционеры, бахчеводы, садоводы и другие специалисты – могли плодотворно трудиться и жить в достатке, выращивая добросовестным трудом высокие урожаи. Данные меры предусматривают регулярную закупку современной техники, оборудования и агрегатов, снабжение в достаточном объёме минеральными удобрениями, повышающими плодородие почвы, и качественным семенным материалом. Это также касается обеспечения своевременных расчётов с производителями за сданный урожай. Так, будут приложены необходимые усилия, чтобы труженики сельского хозяйства смогли эффективно работать, непосредственно ощущая предоставляемые государством возможности, поддержку, содействие и льготы. В целом достойной оценке труда туркменского дайханина будет уделяться особое внимание.

Государство намерено и впредь создавать надлежащие условия для счастливой жизни в достатке мужественных земледельцев, получающих добросовестным трудом богатые урожаи на родной земле.

Самоотверженные земледельцы!
Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всей души поздравляю с Праздником урожая, отмечаемым в Международный год мира и доверия во славу щедрых даров изобильной туркменской земли!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны, достойно продолжая завещанные предками традиции земледелия! И да не иссякнет изобилие щедрой туркменской земли!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

