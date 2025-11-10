Глава государства поздравил земледельцев

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы сельского хозяйства страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Самоотверженные земледельцы!

От всей души поздравляю с Праздником урожая, который в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства торжественно отмечается во славу усердного труда земледельцев и щедрых даров изобильной туркменской земли! Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни в благополучии и больших успехов в работе, способствующей развитию сельскохозяйственной отрасли экономики!

Праздник урожая знаменует оказываемое в независимой нейтральной Отчизне огромное уважение к старательности и добросовестному труду нашего мужественного народа, а также безмерную гордость за щедрые урожаи, которые дарует родная земля. Вдохновляя земледельцев на новые достижения, этот праздник выражает почтение со стороны государства к безупречному многолетнему труду туркменских дайхан.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые работники сельского хозяйства!

Сегодня принимаются действенные меры для комплексного развития аграрного сектора и значительного укрепления его материально-технической базы. Вместе с тем данная работа предусматривает повышение культуры земледелия, внедрение в производство передовых технологий и совершенствование семеноводства. Успешно решаются и задачи по модернизации животноводческого комплекса, в том числе птицеводства, обеспечению продовольственного изобилия, рационализации земле- и водопользования, а также по охране окружающей среды.

Сплочённым трудом и благодаря слаженной работе отрасли наши хлеборобы смогли в нынешнем году сдать государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн отборного зерна пшеницы, являющейся источником изобилия и достатка родного народа и любимой Отчизны.

Работники сельского хозяйства усердным и неустанным трудом выращивают щедрые урожаи на благодатной туркменской земле, ещё более укрепляя продовольственное изобилие. Государство всемерно поддерживает мужественных хлеборобов и хлопкоробов, что позволяет им собирать с полей богатые урожаи: в этом земледельцы достигают всё новых и новых побед, которые не возможны без самоотверженности и добросовестности в работе.

Самоотверженные труженики села!

Мы и впредь будем создавать все условия, чтобы те, кто посвятил свой опыт, знания и способности в развитии агропромышленного комплекса служению Родине, – арендаторы, хлопкоробы, хлеборобы, механизаторы, агрономы, селекционеры, бахчеводы, садоводы и другие специалисты – могли плодотворно трудиться и жить в достатке, выращивая добросовестным трудом высокие урожаи. Данные меры предусматривают регулярную закупку современной техники, оборудования и агрегатов, снабжение в достаточном объёме минеральными удобрениями, повышающими плодородие почвы, и качественным семенным материалом. Это также касается обеспечения своевременных расчётов с производителями за сданный урожай. Так, будут приложены необходимые усилия, чтобы труженики сельского хозяйства смогли эффективно работать, непосредственно ощущая предоставляемые государством возможности, поддержку, содействие и льготы. В целом достойной оценке труда туркменского дайханина будет уделяться особое внимание.

Государство намерено и впредь создавать надлежащие условия для счастливой жизни в достатке мужественных земледельцев, получающих добросовестным трудом богатые урожаи на родной земле.

Самоотверженные земледельцы!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всей души поздравляю с Праздником урожая, отмечаемым в Международный год мира и доверия во славу щедрых даров изобильной туркменской земли!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны, достойно продолжая завещанные предками традиции земледелия! И да не иссякнет изобилие щедрой туркменской земли!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"