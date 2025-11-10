В Туркменистане стартовал озеленительный сезон

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приняли участие в традиционной акции по высадке саженцев деревьев хвойных и лиственных пород в рамках старта осеннего озеленительного сезона.

Работы по высадке деревьев проводятся по всему Туркменистану весной и осенью и направлены на сохранение окружающей среды, зеленых "легких" планеты, укрепление экологического баланса.

В ходе всенародной озеленительной акции по всей стране в этом году было высажено 449 тысяч 464 саженца деревьев. Также наряду с уборкой, благоустройством парков и лесных зон был осуществлен уход в общей сложности за 1 миллионом 997 тысячами 775 деревьями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"