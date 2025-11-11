Проведено совещание с руководством регионов

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций велаятов и рядом членов правительства.

На повестку дня совещания было вынесено рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода работ по сбору урожая хлопчатника, риса и севу озимых зерновых, подготовки к новому сельскохозяйственному сезону. Кроме того, были обсуждены принимаемые меры по обеспечению отопления в зимний период, ход строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"