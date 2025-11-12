Глава Туркменистана провел встречу с делегацией АБР

АШХАБАД, 12 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране президентом Азиатского банка развития Масато Канда.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах банков и финансов, торговли и экономики, реализации новых совместных проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта и логистики, медицины и здравоохранения.

В рамках визита главы АБР в Туркменистан были подписаны Соглашение между Туркменистаном и Азиатским банком развития по финансированию строительства среднего медицинского учебного заведения в городе Ашхабад, а также документ между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Азиатским банком развития о сотрудничестве в области технической поддержки.

