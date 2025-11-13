Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мареком Эштоком, министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Мухаммедом Хусейном и министром иностранных дел Республики Джибути Махмудом Али Юсуфом.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов двустороннего диалога, а также отдельное внимание было уделено вопросам подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"