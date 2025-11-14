В Ашхабад прибыл новый посол Нигера

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Нигер Сеыду Затау Али вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Нигер стал 151-й страной, с которыми у Туркменистана установлены дипломатические отношения. Церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Нигер была проведена 22 июня 2021 года в Нью-Йорке в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций.

