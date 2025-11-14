Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и ОАЭ

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов двустороннего диалога, а также отдельное внимание было уделено вопросам подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"