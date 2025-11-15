Проведены переговоры главы МИД Туркменистана с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и дел марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Нассером Буритой, министром иностранных дел, по вопросам эмиграции и египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абделатти и министром иностранных дел Румынии Оаной Тою.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов двусторонней повестки дня, а также отдельное внимание было уделено вопросам подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"