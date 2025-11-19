Глава Туркменистана отправился в Ташкент

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с двухдневным государственным визитом в Узбекистан.

В рамках пребывания в Ташкенте глава государства примет участие в предстоящей сегодня в Ташкенте 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, где выступит с инициативами по укреплению регионального сотрудничества.. Основные мероприятия визита, включая туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне, состоятся завтра, 17 ноября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"