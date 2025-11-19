advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
19.11.2025 / 17:51 msk / 19:51 trk
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана принял участие в саммите глав Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте
17.11.2025 11:23

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшей в Ташкенте Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая была посвящена вопросам развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и стабильности, инвестиций, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, инфраструктуры.

По итогам встречи председательство в Консультативной встрече глав государств в 2026 году, которая уже пройдет в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан», было передано Туркменистану.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые главы государств,

Позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить сердечную признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за радушный прием, гостеприимство и прекрасную организацию этого Саммита.

Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена.

Уважаемые главы государств!

Считаю важным продолжать тесное политико-дипломатическое взаимодействие на региональном уровне, а также на международных площадках, прежде всего в ООН.

Уважаемые главы государств!

Огромный потенциал центрально­азиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона.

Среди стратегических сфер выделяю транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию.

Сегодня Центральная Азия рассмат­ривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения. Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвес­тиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого, полагаем, следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг.

Уверен, что сложение потенциалов в создании современной, разветвленной, эффективной и устойчивой транспортно-­логистической инфраструктуры – это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств.

Туркменистан также готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического парт­нерства. Речь идет не только о трубопроводных проектах.

Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создании в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надежная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов.

В ряду актуальных задач видим создание производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе, более активное участие деловых кругов в создании совместных предприятий различного профиля на территориях наших стран, расширение приграничной и региональной торговли.

Рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия по вопросам водных ресурсов в регионе на основе равноправия, уважения интересов друг друга, взаимопонимания и солидарности.

В целом выступаем за наращивание совместных усилий по экологической проблематике в регионе, в первую очередь в таких чувствительных темах, как спасение Арала и опустынивание. Приветствуем присутствие в экологической повестке в Центральной Азии учреждений ООН, создание здесь ее специализированных офисов. Убеждены в необходимости формирования нашими странами согласованной экологической дипломатии в ООН, привлечения к проблемам Центральной Азии все большего международного внимания.

Уверен, что всегда актуальным и значимым будет для нас развитие и поддержка гуманитарного сотрудничества.

Уважаемые главы государств!

Принимая председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства и сплоченности, укрепления экономического партнерства, привлекательности региона для серьезных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах.

В заключение хотел бы пожелать братским народам наших стран мира, благополучия и процветания."

По итогам 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято Совместное заявление, а также подписаны следующие важные документы:

  • Обращение к государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы;
  • Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии;
  • Концепция региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии;
  • Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

17 ноября в Ташкенте будут проведены переговоры между Президентами Туркменистана и Узбекистана в узком и расширенном форматах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

