Глава Туркменистана принял участие в саммите глав Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшей в Ташкенте Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая была посвящена вопросам развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и стабильности, инвестиций, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, инфраструктуры.

По итогам встречи председательство в Консультативной встрече глав государств в 2026 году, которая уже пройдет в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан», было передано Туркменистану.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые главы государств,

Позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить сердечную признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за радушный прием, гостеприимство и прекрасную организацию этого Саммита.

Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена.

Уважаемые главы государств!

Считаю важным продолжать тесное политико-дипломатическое взаимодействие на региональном уровне, а также на международных площадках, прежде всего в ООН.

Уважаемые главы государств!

Огромный потенциал центрально­азиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона.

Среди стратегических сфер выделяю транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию.

Сегодня Центральная Азия рассмат­ривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения. Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвес­тиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого, полагаем, следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг.

Уверен, что сложение потенциалов в создании современной, разветвленной, эффективной и устойчивой транспортно-­логистической инфраструктуры – это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств.

Туркменистан также готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического парт­нерства. Речь идет не только о трубопроводных проектах.

Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создании в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надежная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов.

В ряду актуальных задач видим создание производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе, более активное участие деловых кругов в создании совместных предприятий различного профиля на территориях наших стран, расширение приграничной и региональной торговли.

Рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия по вопросам водных ресурсов в регионе на основе равноправия, уважения интересов друг друга, взаимопонимания и солидарности.

В целом выступаем за наращивание совместных усилий по экологической проблематике в регионе, в первую очередь в таких чувствительных темах, как спасение Арала и опустынивание. Приветствуем присутствие в экологической повестке в Центральной Азии учреждений ООН, создание здесь ее специализированных офисов. Убеждены в необходимости формирования нашими странами согласованной экологической дипломатии в ООН, привлечения к проблемам Центральной Азии все большего международного внимания.

Уверен, что всегда актуальным и значимым будет для нас развитие и поддержка гуманитарного сотрудничества.

Уважаемые главы государств!

Принимая председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства и сплоченности, укрепления экономического партнерства, привлекательности региона для серьезных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах.

В заключение хотел бы пожелать братским народам наших стран мира, благополучия и процветания."

По итогам 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято Совместное заявление, а также подписаны следующие важные документы:

Обращение к государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы;

Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии;

Концепция региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии;

Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

17 ноября в Ташкенте будут проведены переговоры между Президентами Туркменистана и Узбекистана в узком и расширенном форматах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"