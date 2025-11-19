Глава Туркменистана принял участие в саммите глав Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте

Глава Туркменистана принял участие в саммите глав Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте17.11.2025 11:23
НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшей в Ташкенте Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая была посвящена вопросам развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и стабильности, инвестиций, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, инфраструктуры.
По итогам встречи председательство в Консультативной встрече глав государств в 2026 году, которая уже пройдет в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан», было передано Туркменистану.
В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:
"Уважаемый Шавкат Миромонович,
Уважаемые главы государств,
Позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить сердечную признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за радушный прием, гостеприимство и прекрасную организацию этого Саммита.
Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена.
Уважаемые главы государств!
Считаю важным продолжать тесное политико-дипломатическое взаимодействие на региональном уровне, а также на международных площадках, прежде всего в ООН.
Уважаемые главы государств!
Огромный потенциал центральноазиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона.
Среди стратегических сфер выделяю транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию.
Сегодня Центральная Азия рассматривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения. Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвестиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.
Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого, полагаем, следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг.
Уверен, что сложение потенциалов в создании современной, разветвленной, эффективной и устойчивой транспортно-логистической инфраструктуры – это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств.
Туркменистан также готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического партнерства. Речь идет не только о трубопроводных проектах.
Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создании в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надежная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов.
В ряду актуальных задач видим создание производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе, более активное участие деловых кругов в создании совместных предприятий различного профиля на территориях наших стран, расширение приграничной и региональной торговли.
Рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия по вопросам водных ресурсов в регионе на основе равноправия, уважения интересов друг друга, взаимопонимания и солидарности.
В целом выступаем за наращивание совместных усилий по экологической проблематике в регионе, в первую очередь в таких чувствительных темах, как спасение Арала и опустынивание. Приветствуем присутствие в экологической повестке в Центральной Азии учреждений ООН, создание здесь ее специализированных офисов. Убеждены в необходимости формирования нашими странами согласованной экологической дипломатии в ООН, привлечения к проблемам Центральной Азии все большего международного внимания.
Уверен, что всегда актуальным и значимым будет для нас развитие и поддержка гуманитарного сотрудничества.
Уважаемые главы государств!
Принимая председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства и сплоченности, укрепления экономического партнерства, привлекательности региона для серьезных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах.
В заключение хотел бы пожелать братским народам наших стран мира, благополучия и процветания."
По итогам 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято Совместное заявление, а также подписаны следующие важные документы:
- Обращение к государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы;
- Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии;
- Концепция региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии;
- Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.
17 ноября в Ташкенте будут проведены переговоры между Президентами Туркменистана и Узбекистана в узком и расширенном форматах.
