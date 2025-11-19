В Ташкенте проведены туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября пребывающий с государственным визитом в Узбекистане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи в верхах, прошедшей в узком и расширенном форматах, главы государств обсудили ключевые аспекты развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства, производства стройматериалов, медицины и фармацевтики, продовольственной продукции, экологии и охраны окружающей среды.

По завершении переговоров в расширенном составе главы государств приняли онлайн-участие в церемонии ввода в эксплуатацию Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли. Также состоялась церемония вручения Президенту Туркменистана высшей государственной награды Республики Узбекистан – ордена «Oliý Darajali Dustlik».

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Совместное заявление глав Туркменистана и Узбекистана;

Соглашение между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Дашогузкого велаята Туркменистана и Советом Министров Республики Каракалпакстан Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Кашкадарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Меморандум между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан об учреждении Туркмено-узбекского экспертного совета;

Меморандум о сотрудничестве между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Институтом законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан;

Программа сотрудничества между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;

Программа сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан по вопросам обес­печения биологической безо­пасности;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;

Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном, пассажирском и грузовом сообщении от 16 января 1996 года;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов для перевозки нефтепродуктов и химических наливных грузов;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;

Дорожная карта по сотрудничеству в области лесного хозяйства между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на 2026–2030 годы;

Протокол о внесении дополнения в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий от 25 ноября 2013 года;

Договор между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о функционировании Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли.

Завершив государственный визит в Республику Узбекистан, Президент Туркменистана отбыл на Родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"