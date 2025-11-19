advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
19.11.2025 / 17:51 msk / 19:51 trk
В Ташкенте проведены туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне
18.11.2025 11:43

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября пребывающий с государственным визитом в Узбекистане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи в верхах, прошедшей в узком и расширенном форматах, главы государств обсудили ключевые аспекты развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства, производства стройматериалов, медицины и фармацевтики, продовольственной продукции, экологии и охраны окружающей среды.

По завершении переговоров в расширенном составе главы государств приняли онлайн-участие в церемонии ввода в эксплуатацию Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли. Также состоялась церемония вручения Президенту Туркменистана высшей государственной награды Республики Узбекистан – ордена «Oliý Darajali Dustlik».

По итогам встречи в верхах были подписаны:

  • Совместное заявление глав Туркменистана и Узбекистана;
  • Соглашение между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;
  • Соглашение между хякимликом Дашогузкого велаята Туркменистана и Советом Министров Республики Каракалпакстан Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;
  • Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Кашкадарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;
  • Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;
  • Меморандум между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан об учреждении Туркмено-узбекского экспертного совета;
  • Меморандум о сотрудничестве между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Институтом законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан;
  • Программа сотрудничества между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;
  • Программа сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;
  • Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан по вопросам обес­печения биологической безо­пасности;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;
  • Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном, пассажирском и грузовом сообщении от 16 января 1996 года;
  • Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов для перевозки нефтепродуктов и химических наливных грузов;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;
  • Дорожная карта по сотрудничеству в области лесного хозяйства между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на 2026–2030 годы;
  • Протокол о внесении дополнения в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий от 25 ноября 2013 года;
  • Договор между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о функционировании Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли.

Завершив государственный визит в Республику Узбекистан, Президент Туркменистана отбыл на Родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

