Хриенко: о роли и значении VII Консультативной встречи глав государств ЦА

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Директор Международного института стратегических исследований «Вектор» Андрей Хриенко прокомментировал для ИА «Дунё» значение VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте:



- Эта встреча, безусловно, является логичным и последовательным продолжением той серьёзной и эффективной внешнеполитической активности, которую консолидированно демонстрируют региональные лидеры по решению актуальных вопросов международной политики, охватывающих большинство направлений взаимодействия.



Более того, речь идёт о совместном поиске практических алгоритмов действенного противостояния современным, в том числе, и глобальным, вызовам и угрозам.



Обращает внимание, что саммит, в работе которого принимают участие все пять президентов государств Центральной Азии, а также откликнувшийся на инициативу Президент Азербайджана Ильхам Алиев, проходит на фоне широко и открыто озвученных Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым инициатив по реализации потенциала совместного развития стран Центральной Азии с переводом процессов регионального сотрудничества на принципиально новый, более глубокий и системный интеграционный уровень. Уровень, в основе которого будет лежать «новая региональная идентичность Центральной Азии». Стоит отметить, что именно базис единого историко-культурного и цивилизационного пространства может стать непоколебимой основой нерушимой дружбы, союзничества и партнёрства, с учётом взаимной выгоды и национальных интересов каждого из государств региона.



Фактически, предложена концепция Новой Центральной Азии. Причём, концепция, выходящая далеко за рамки Центральноазиатского региона. Так, активное участие в работе по данному направлению Азербайджана - государства близкого по региональному историческому базису, наглядно подтверждает актуальность и высокий практический потенциал данных инициатив.



Важно отметить, что высокая результативность VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте, в контексте выработки решений по интенсификации интеграционных процессов и выходу взаимовыгодного межгосударственного взаимодействия на принципиально новый уровень, во многом предопределена тем, что за относительно короткий период государства Центральной Азии сумели урегулировать практически все спорные вопросы, включая такие чувствительные моменты, как полное урегулирование пограничных вопросов, приграничных процедур и гуманитарных контактов, серьёзные подвижки в вопросах водно-энергетической сферы, фундаментальная работа по межстрановому институциональному оформлению сотрудничества и партнёрства и многое другое.



Контекст конструктивности, практической значимости и высокой оценки данных процессов, со стороны государств региона, подтверждает, фактически продолжающий саммит, государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан 16-17 ноября.



С одной стороны встреча отражает интенсификацию и признание актуальности региональных процессов, а с другой - демонстрирует перевод в практическую плоскость достигнутых договорённостей. Об этом свидетельствуют, как переговоры на высшем уровне по вопросам стратегического партнёрства, расширения сотрудничества в экономической, политической, транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сфере, а также подписанный солидный пакет двухсторонних документов, так и совместное участие лидеров двух стран в церемонии открытия зоны приграничной торговли «Шават-Дашогуз».



Более того, действенное и активное участие Туркменистана в данных процессах артикулировано демонстрирует тот факт, что заявленные и обсуждаемые идеи по поиску централизованных решений по наиболее острым и актуальным вопросам, как региональной, так и глобальной повестки, основываются на исключительном признании национальных интересов и принципиально учитывают практическую значимость и взаимовыгодность, а также политическую независимость каждого из государств.

