advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
19.11.2025 / 17:52 msk / 19:52 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Хриенко: о роли и значении VII Консультативной встречи глав государств ЦА
19.11.2025 12:57

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Директор Международного института стратегических исследований «Вектор» Андрей Хриенко прокомментировал для ИА «Дунё» значение VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте:

- Эта встреча, безусловно, является логичным и последовательным продолжением той серьёзной и эффективной внешнеполитической активности, которую консолидированно демонстрируют региональные лидеры по решению актуальных вопросов международной политики, охватывающих большинство направлений взаимодействия.

Более того, речь идёт о совместном поиске практических алгоритмов действенного противостояния современным, в том числе, и глобальным, вызовам и угрозам.

Обращает внимание, что саммит, в работе которого принимают участие все пять президентов государств Центральной Азии, а также откликнувшийся на инициативу Президент Азербайджана Ильхам Алиев, проходит на фоне широко и открыто озвученных Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым инициатив по реализации потенциала совместного развития стран Центральной Азии с переводом процессов регионального сотрудничества на принципиально новый, более глубокий и системный интеграционный уровень. Уровень, в основе которого будет лежать «новая региональная идентичность Центральной Азии». Стоит отметить, что именно базис единого историко-культурного и цивилизационного пространства может стать непоколебимой основой нерушимой дружбы, союзничества и партнёрства, с учётом взаимной выгоды и национальных интересов каждого из государств региона.

Фактически, предложена концепция Новой Центральной Азии. Причём, концепция, выходящая далеко за рамки Центральноазиатского региона. Так, активное участие в работе по данному направлению Азербайджана - государства близкого по региональному историческому базису, наглядно подтверждает актуальность и высокий практический потенциал данных инициатив.

Важно отметить, что высокая результативность VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте, в контексте выработки решений по интенсификации интеграционных процессов и выходу взаимовыгодного межгосударственного взаимодействия на принципиально новый уровень, во многом предопределена тем, что за относительно короткий период государства Центральной Азии сумели урегулировать практически все спорные вопросы, включая такие чувствительные моменты, как полное урегулирование пограничных вопросов, приграничных процедур и гуманитарных контактов, серьёзные подвижки в вопросах водно-энергетической сферы, фундаментальная работа по межстрановому институциональному оформлению сотрудничества и партнёрства и многое другое.

Контекст конструктивности, практической значимости и высокой оценки данных процессов, со стороны государств региона, подтверждает, фактически продолжающий саммит, государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан 16-17 ноября.

С одной стороны встреча отражает интенсификацию и признание актуальности региональных процессов, а с другой - демонстрирует перевод в практическую плоскость достигнутых договорённостей. Об этом свидетельствуют, как переговоры на высшем уровне по вопросам стратегического партнёрства, расширения сотрудничества в экономической, политической, транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сфере, а также подписанный солидный пакет двухсторонних документов, так и совместное участие лидеров двух стран в церемонии открытия зоны приграничной торговли «Шават-Дашогуз».

Более того, действенное и активное участие Туркменистана в данных процессах артикулировано демонстрирует тот факт, что заявленные и обсуждаемые идеи по поиску централизованных решений по наиболее острым и актуальным вопросам, как региональной, так и глобальной повестки, основываются на исключительном признании национальных интересов и принципиально учитывают практическую значимость и взаимовыгодность, а также политическую независимость каждого из государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Узбекистане провели Дни культуры Туркменистана
Глава Халк Маслахаты посетил Афганистан
В Туркменабате построят новый промышленный объект
Глава Туркменистана принял участие в заседании СГГ СНГ
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана»
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Туркмено-итальянском бизнес-форуме
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты
Обзор прессы с 15 по 21 сентября
20.09.2025
Выступление Министра иностранных дел С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым, Москва, 28 августа 2025 года
Обзор прессы с 25 по 31 августа
29.08.2025
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2025 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿