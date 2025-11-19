Глава Туркменистана аккредитовал посла Катара

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Нассером бин Ахмед Аль Тахером, прибывшим в страну для вступления в должность.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, инвестиций, транспорта и связи, химической промышленности, текстильной индустрии, сельского хозяйства, здравоохранения и высоких технологий.

Нассер бин Ахмед Аль Тахер сменил в должности Хамада бин Рашида бин Хамада Аль-Азби, который работал послом в Ашхабаде с января 2023 года по октябрь текущего.

