Глава МИД Туркменистана провел ряд переговоров

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел и по делам диаспоры Республики Кения Мусалия Мудавади, министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым и министром иностранных дел, национального сообщества за рубежом и по делам Африки Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов двустороннего диалога, а также отдельное внимание было уделено вопросам подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"