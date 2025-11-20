Глава МИД Туркменистана провел переговоры с генсеком ОБСЕ

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с Генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.

Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития двустороннего сотрудничества в сфере укрепления мира, безопасности и устойчивого развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"