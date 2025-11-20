Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Словении

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 ноября глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон.

В ходе беседы главы МИД рассмотрели приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, а также отдельное внимание было уделено вопросам подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"