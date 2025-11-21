МИД Туркменистана посетила делегация Южной Кореи

АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с делегацией Республики Корея, прибывшей с визитом в Ашхабад во главе со специальным посланником министра иностранных дел Республики Корея Джу Хён Беком.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, возможности реализации новых проектов между представителями деловых кругов обеих стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"