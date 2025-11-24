Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание правительства.

Повестка дня заседания включала отчеты руководителя парламента, вице-премьеров о работе вверенных им структур, текущем положении дел в сферах ТЭК и энергетики, сельского хозяйства, цифровизации и технологий, текстильного комплекса, промышленности, науки, образования, культуры и других.

