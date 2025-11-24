Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Молдовы

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития двустороннего сотрудничества, а также вопросов подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"