Обсуждены вопросы развития сотрудничества Кыргызстана и РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов провел встречу с начальником Управления Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадимом Титовым.

В рамках встречи Эдиль Байсалов поздравил Вадима Титова с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Далее стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-российского сотрудничества, включая укрепление стратегического взаимодействия, расширение межведомственных контактов, а также реализацию совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"