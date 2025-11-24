Меджлис Туркменистана утвердил госбюджет на следующий год

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Ашхабаде было проведено 11-е заседание Меджлиса Туркменистана 7-го созыва, на котором был обсужден ряд новых законов и нормативно-правовых документов.

Главным пунктом повестки дня стало рассмотрение проекта Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год», а также проекта Постановления Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год».

В частности, Постановлением Меджлиса Туркменистана «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год» было утверждено Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год по доходам в сумме 130 120 191,1 тысяч манатов и расходам в сумме 128 145 129,5 тысяч манатов.

В рамках Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год» был утвержден Государственный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 131 845,1 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 36 500,0 млн манатов.

А также был утвержден Централизованный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 119 703,3 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 24 358,2 млн манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"