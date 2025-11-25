Глава Туркменистана отправился в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с двухдневным государственным визитом в Республику Казахстан.

Целью визита является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым для обсуждения ключевых вопросов развития диалога двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

Основные мероприятия визита состоятся сегодня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"