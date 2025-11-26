Подведены итоги визита главы Туркменистана в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил визит в Республику Казахстан, предпринятый с целью проведения переговоров с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

В ходе переговоров на высшем уровне были обсуждены в узком и расширенном форматах приоритетные вопросы развития диалога обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, энергетики, экологии, химической промышленности, металлургии, машиностроении, текстильной отрасли, нефтехимии, газопереработки, градостроительства, цифровизации, сельского и водного хозяйства, спорта, здравоохранения и других.

В рамках переговоров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов был удостоен высшей награды Республики Казахстан – ордена «Altyn Kyran» («Золотой Орел»).

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Совместное заявление глав Туркменистана и Казахстана;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области миграции;

Соглашение между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Казахстан о сотрудничестве в правовой сфере;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан по сотрудничеству в области ветеринарии;

Меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом зерноводства Министерства сельского хозяйства Туркменистана и Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

План совместных действий по дальнейшему расширению туркмено-казахстанского сотрудничества в сфере транспорта на 2026–2027 годы;

План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Республики Казахстан на 2026–2027 годы;

Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и акиматом Мангистауской области Республики Казахстан о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества;

Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и «Национальной академией наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере науки;

Соглашение между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан о сотрудничестве в информационной сфере.

По завершении пресс-конференции для журналистов глава Туркменистана посетил Международный центр искусственного интеллекта «Alem.AI» в Астане, после чего отбыл на родину.

