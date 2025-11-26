advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
26.11.2025 / 11:56 msk / 13:56 trk
Подведены итоги визита главы Туркменистана в Астану
26.11.2025 11:23

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил визит в Республику Казахстан, предпринятый с целью проведения переговоров с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

В ходе переговоров на высшем уровне были обсуждены в узком и расширенном форматах приоритетные вопросы развития диалога обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, энергетики, экологии, химической промышленности, металлургии, машиностроении, текстильной отрасли, нефтехимии, газопереработки, градостроительства, цифровизации, сельского и водного хозяйства, спорта, здравоохранения и других.

В рамках переговоров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов был удостоен высшей награды Республики Казахстан – ордена «Altyn Kyran» («Золотой Орел»).

По итогам встречи в верхах были подписаны:

  • Совместное заявление глав Туркменистана и Казахстана;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области миграции;
  • Соглашение между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Казахстан о сотрудничестве в правовой сфере;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан по сотрудничеству в области ветеринарии;
  • Меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом зерноводства Министерства сельского хозяйства Туркменистана и Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
  • План совместных действий по дальнейшему расширению туркмено-казахстанского сотрудничества в сфере транспорта на 2026–2027 годы;
  • План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Республики Казахстан на 2026–2027 годы;
  • Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и акиматом Мангистауской области Республики Казахстан о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества;
  • Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и «Национальной академией наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере науки;
  • Соглашение между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан о сотрудничестве в информационной сфере.

По завершении пресс-конференции для журналистов глава Туркменистана посетил Международный центр искусственного интеллекта «Alem.AI» в Астане, после чего отбыл на родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

