Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Кубы

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей.

В ходе беседы были обсуждены приоритетные аспекты развития туркмено-кубинского взаимодействия, а также вопросы подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"