Глава МИД Туркменистана провел переговоры с иностранными коллегами

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с главами МИД Королевства Саудовская Аравия Файсалом бин Фарханом Аль Саудом, Республики Ангола Тете Антониу и Республики Гамбия Серингом Моду Нджаем.

Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов двусторонней повестки дня, а также подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"