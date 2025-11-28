Соболезнования народу Китая

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В послании были выражены соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе Гонконг, переданы слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"