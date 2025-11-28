Проведены переговоры главы МИД Туркменистана с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грлич-Радманом и министром иностранных дел, зарубежного трудоустройства и туризма Шри-Ланки Виджита Хератом.

В рамках переговоров были обсуждены приоритетные аспекты развития туркмено-кубинского взаимодействия, а также вопросы подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

