В Алматы обсудили вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября в Алматы была проведена 15-я встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, организаторами которой выступил МИД Республики Казахстан при содействии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Туркменскую делегацию представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления регионального сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и логистики, водной энергетики, изменения климата и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"