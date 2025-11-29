Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ЭКО

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября в МИД Туркменистана было проведено 29-е онлайн-заседание Совета министров иностранных дел Экономической организации сотрудничества (ЭКО).

На повестку дня было вынесено обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, логистики, инфраструктуры, экономики, торговли, инвестиций, экологии и охраны окружающей среды, цифровизации и других, повышения эффективности деятельности Организации.

Кроме того, был рассмотрен проект «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035».

ИП "ТУРКМЕНинформ"