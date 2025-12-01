Центробанк Туркменистана выпустил новые банкноты

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". C 1 декабря Центральный банк Туркменистана вводит в обращение модифицированные полимерные банкноты номиналом 1, 5, 10 манатов, а также новую полимерную банкноту номиналом 200 манатов.

Выпуск приурочен к празднованию 30-летия со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

Цвет и дизайн банкнот номиналом 1, 5 и 10 манатов в целом сохранен и на них изображена эмблема Международного года мира и доверия. На лицевой стороне купюры номиналом 200 манатов изображен Монумент «Arkadag», а на оборотной – административное здание хякимлика города Аркадаг. На аверсе вводимых в обращение модифицированных манатов и новой банкноты указаны год выпуска и факсимиле ­подписи председателя правления Центрального банка Туркменистана.

Новые купюры отличаются низкой вероятностью подделки банкнот, а также высокой стойкостью к внешним факторам воздействия – загрязненности, изношенности, порче и т.д. Наряду с этим усилены элементы их защиты и усовершенствованы визуальные признаки подлинности.

Отмечается, что новые купюры обязательны к приему на территории страны по номинальной стоимости всеми предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности и сферы деятельности для осуществления всех видов платежей. Все ранее выпущенные банкноты Центробанка образца 2009, 2012, 2014, 2017 и 2020 года продолжают оставаться законным платежным средством в пределах Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"