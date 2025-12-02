Соболезнования народам Таиланда и Индонезии

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну и Президенту Республики Индонезия Прабово Субианто.

В посланиях содержались соболезнования народам в связи с гибелью множества людей в результате произошедших в этих странах наводнений, также вызвавших большие разрушения, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"