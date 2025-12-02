Новый посол Кувейта приступил к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт Абдулазиз Ахмад Аль-Адвани провел встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, которой вручил свои верительные грамоты.

В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития туркмено-кувейтских отношений.

Абдулазиз Ахмад Аль-Адвани сменил в должности Бадера Абдуллаха Алмунайеха, который был аккредитован в декабре 2023 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"