Соболезнования народу Шри-Ланки

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ануру Кумару Диссанаяке.

В послании содержались соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате разрушительного наводнения, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"