Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Сомали

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али.

В рамках переговоров стороны рассмотрели приоритетные аспекты развития межгосударственного взаимодействия, а также вопросы подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"