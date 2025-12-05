Глава Туркменистана сменил прокуроров в регионах

Глава Туркменистана сменил прокуроров в регионах05.12.2025 10:26
АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "О назначении и об освобождении прокуроров от должности".
В соответствии с документом, от должности прокурора Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий был освобожден младший советник юстиции Какаджан Аманмырадов, на его место был назначен младший советник юстиции Дидар Оразов.
Новым Марыйским прокурором по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях вместо младшего советника юстиции Хангелди Аннабаева, чей срок полномочий был завершен, был назначен юрист 2-го класса Бегназар Каджаров.
Также глава государства назначил младшего советника юстиции Шукура Анналыева прокурором Дашогузского велаята, освободив от должности прокурора Марыйского этрапа Марыйского велаята.
Кроме того, было подписано постановление, в соответствии с которым:
- юрист 2-го класса Шохрат Туваков назначен прокурором Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;
- юрист 2-го класса Юсупмырат Бердимырадов назначен прокурором Губадагского этрапа Дашогузского велаята;
- юрист 2-го класса Ширгулы Ширкулыев назначен прокурором этрапа Довлетли Лебапского велаята;
- юрист 2-го класса Арслан Ананов назначен прокурором Фарапского этрапа Лебапского велаята;
- юрист 2-го класса Мердан Назаров назначен прокурором Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;
- юрист 2-го класса Батыр Хыдыров назначен прокурором Марыйского этрапа Марыйского велаята;
- юрист 1-го класса Мыратгелди Чарыбердиев назначен прокурором Огузханского этрапа Марыйского велаята;
- младший советник юстиции Мыратасыл Мыратгелдиев освобожден от должности заместителя прокурора Лебапского велаята в связи с истечением срока полномочий.
ИП "ТУРКМЕНинформ"