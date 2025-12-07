Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, Вице-президентом Европейской комиссии госпожой Каей Каллас и заместителем Генерального секретаря ООН, Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

В рамках переговоров были обсуждены приоритетные аспекты развития двустороннего взаимодействия, а также вопросы подготовки Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

