Поздравления главе Кыргызской Республики

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры по телефону с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Беседа была организована в связи с тем, что глава Кыргызстана отпраздновал 57-летие. Глава Туркменистана пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо народа Кыргызстана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"