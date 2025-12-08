Туркменистанцев ожидают трехдневные выходные

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую пятницу Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "Об объявлении нерабочими днями 11–13 декабря 2025 года".

Указ о предоставлении населению дополнительных выходных дней был подписан в целях создания населению страны благоприятных условий для торжественного празднования Международного дня нейтралитета и надлежащего отдыха по случаю славного 30-летия обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В соответствии с документом, нерабочими днями обьявлены 11, 12 и 13 декабря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"