В Ашхабад прибыл новый посол Латвии

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Гиртс Яунземс посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где вручил копии своих верительных грамот замглавы МИД Ахмету Гурбанову.

В ходе встречи стороны также рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалорга двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

Гиртс Яунземс сменил в должности Рейниса Трокша, который возглавлял латвийскую дипмиссию в Туркменистане с декабря 2022 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"