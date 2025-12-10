Глава Халк Маслахаты провел встречу с руководителем РЦПДЦА ООН

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу со специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах поддержания мира,обеспечения энергетической безопасности, формирования транспортно-транзитных коридоров и охраны окружающей среды, предпринимаемые меры по обеспечению устойчивого развития, укрепления добрососедских и дружественных отношений в регионе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"