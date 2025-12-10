advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
10.12.2025 / 15:21 msk / 17:21 trk
ПОЛИТИКА
Глава Халк Маслахаты провел встречу с руководителем РЦПДЦА ООН
10.12.2025 11:50

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу со специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах поддержания мира,обеспечения энергетической безопасности, формирования транспортно-транзитных коридоров и охраны окружающей среды, предпринимаемые меры по обеспечению устойчивого развития, укрепления добрососедских и дружественных отношений в регионе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

