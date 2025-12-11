Глава Халк Маслахаты провел встречи с зарубежными гостями

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречи с пребывающими с визитом в стране в раках участия в торжествах по случаю празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана главой Туркмено-японской группы дружбы Хироюки Цубаем и главой Туркмено-австрийской группы дружбы Недой Бергер.

В ходе проведенных встреч были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов.

