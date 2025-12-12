Глава государства поздравил туркменистанцев

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам и соотечественникам с поздравлениями в связи с празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!



От всей души поздравляю вас с Международным днем нейтралитета, а также с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана!



С первых дней независимости избрав внешнеполитический курс и национальный путь, нацеленный на интеграцию в систему международных отношений, Туркменистан 12 декабря 1995 года при широкой поддержке мирового сообщества и в соответствии с исторической Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций обрел правовой статус постоянного нейтралитета. Нейтралитет открыл для нашей страны, расположенной на перекрестке Азии и Европы, в центре Великого Шелкового пути, новые возможности для развития широкомасштабного сотрудничества в рамках внешнеполитической стратегии, выдвижения и реализации инициатив, всецело поддерживающих и объединяющих усилия международного сообщества в области всеобщего мира, ­безопасности и устойчивого развития.



За небольшой период времени в новейшую историю любимой Родины были вписаны славные страницы, и наша нейтральная страна стала надежным партнером и центром миротворчества. По инициативе Национального ­Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана ­Героя-Аркадага в Ашхабаде был открыт Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Туркменистан неоднократно избирался вице-председателем Генеральной Ассамб­леи ООН и входил в структуры этой Организации.



Принятие третьей Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана» на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшемся в Международный год мира и доверия, свидетельствует о высокой оценке принципов нейтралитета туркменского народа, уходящих корнями вглубь тысячелетий и ставших общечеловеческими, а также инициатив государства по популяризации политики гуманизма, мира и доверия, направленной на обеспечение всеобщего мира и развития на Земле. Все это еще раз подтверждает верность избранного пути нашего демократического, правового, светского государства и его огромное значение для всего мира.



Уважаемые люди!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы твердо и неуклонно придерживаемся наших международных обязательств и принципов международного права, реализуем геополитический и геоэкономический потенциал страны во имя мирной жизни и созидательного развития, а также взаимовыгодного сотрудничества. В соответствии с нашей внешнеполитической стратегией мы придаем большое значение дальнейшему укреплению связей с такими авторитетными международными организациями, как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, а также со странами Азиатского и Тихоокеанского регионов, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Америки. Проведение на высоком уровне Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне «Аваза» и единогласное принятие Резолюции «Авазинская политическая декларация» на 18-м пленарном заседании 80-й сессии Генассамблеи этой Организации, а также начало строительства газопровода Серхетабат–Герат с благословения Героя-Аркадага являются историческими событиями, подтверждающими высокий международный авторитет нашего государства, проводящего политику мира, дружбы, братства и сотрудничества, а также огромное значение нашего нейтралитета для всего мирового сообщества.



Дорогие соотечественники!



Независимость и нейтралитет являются главными столпами фундамента любимой Отчизны, основой развития и наших достижений. Руководствуясь девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы проводим масштабную работу, направленную на превращение нашей нейтральной страны в могущественное, демократическое и правовое государство, где граждане живут счастливой жизнью. Благодаря созидательной и творческой силе любимого народа, его патриотизму и воодушевлению мы активно продолжаем строительство новых современных сел и городов, создаем промышленную, энергетическую, транспортную и коммуникационную инфраструктуру. Вся эта работа, осуществляемая во имя всеобщего благополучия и счастья, способствует признанию нейтрального Туркменистана экономически могущественным государством и укреплению широкого международного сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития.



Уважаемые люди!

Дорогие соотечественники!



Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета, а также с 30-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана – исторически значимым праздником, широко отмечаемым во всем мире!



Пусть приумножается авторитет нашей могущественной Родины, продвигающей принципы нейтралитета, мира, добрососедства, дружбы и братства в мире!



Желаю Вам крепкого здоровья, мирной и благополучной жизни, неиссякаемого счастья и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания нашей нейтральной Отчизны!".

