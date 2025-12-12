Проведены встречи с высокими гостями предстоящих торжеств

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели встречи с прибывшими в Ашхабад во главе представительных делегаций почетными гостями предстоящих сегодня в стране торжественных мероприятий по случаю празднования 30-летия принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

Так, состоялись встречи с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, Президентом Республики Ирак Абдулом Латифом Рашидом, Президентом Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Карлосом Мануэлем Вила-Нова, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбаз Шарифом, премьер-министром Королевства Эсватини Расселом Дламини, премьер-министром Республики Союз Мьянма Ньо Со, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Глава Народного собрания также провел встречи с заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, Генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой и Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.

Кроме того, к участию в торжествах были приглашены президент, генеральный исполнительный директор и представительный директор японской компании «Toyo Engineering Corporation» Эйджи Хосои, руководитель компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.» Ким Бо-Хен, директор Института глобальных инновационных исследований Республики Корея Ким Джин Пё.

