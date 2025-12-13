advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
13.12.2025 / 12:59 msk / 14:59 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
В Ашхабаде прошел Международный форум по вопросам мира и доверия
13.12.2025 11:48

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря в Ашхабаде был проведен Международный форум, приуроченный к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

Перед приглашенными главами зарубежных государств и правительств, руководителями международных организаций и структур, политиками, парламентариями, дипломатами, учеными, общественными деятелями выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В обращении Президента говорилось:

"Уважаемые главы государств и правительств!
Уважаемые руководители международных организаций!
Уважаемые главы и члены делегаций!
Дамы и господа!

Позвольте тепло приветствовать Вас в Туркменистане и от имени народа нашей страны выразить благодарность за участие в Форуме мира и доверия, в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню нейтралитета и 30-летию международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

В этом зале присутствуют главы государств и правительств, руководители крупнейших и авторитетных международных организаций, видные политики, парламентарии, дипломаты, ученые, общественные деятели.

Для нас большая честь и привилегия видеть наших гостей на туркменской земле.

Добро пожаловать в Туркменистан!
Дорогие друзья!

Нынешний Форум рассматривается как крупное, международно-значимое событие, призванное стать отправной точкой для осмысления региональных, континентальных и глобальных процессов, утверждения в международной политике ценностей мира, сотрудничества, равноправия, доверия, справедливости, культуры диалога и взаи­мопонимания.

Туркменистан может по праву гордиться, что на нашей земле сегодня формируются новые, гуманные и дальновидные основы мироустройства, реалистичные и ответственные стратегии развития.

В этом контексте хотел бы особо подчерк­нуть, что мы высоко ценим и дорожим достигнутым уровнем сотрудничества с партнерами во всем мире. Уверен, что в эти знаменательные дни наша дружба, взаимопонимание и решимость в достижении созидательных целей найдет свое дальнейшее подтверждение и развитие.

Я объявляю Международный форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию нейтралитета Туркменистана, открытым!

Уважаемые участники!

Проведение нынешнего Международного форума стало результатом многолетней последовательной работы Туркменистана по утверждению и закреплению в мировой политике принципов, ценностей и критериев, которые, на наш взгляд, должны составлять основу, правовое и мировоззренческое ядро всей современной системы международных отношений.

Провозгласив в качестве такой основы мир и доверие, наша страна предприняла ряд важных шагов и инициатив, которые были с пониманием восприняты в мире, получили действенную поддержку партнеров.

Итогом этой совместной работы стало принятие по предложению Туркменистана специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия. Это – наше общее достижение, результат дальновидности, ответственности, мудрости политического руководства всех государств-членов Организации Объединенных Наций. Пользуясь случаем, я бы хотел выразить им, а также руководителям и представителям международных организаций самую искреннюю признательность за поддержку и вклад в принятие этого важного решения.

Следует сказать также, что концептуальные нормы мира и доверия нашли свое отражение в национальном законодательстве Туркменистана.

В сентябре текущего года был принят Конституционный закон Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана». В нем основными принципами закрепляется нейтралитет, твердая и неизменная приверженность равноправию, взаимное уважение, сотрудничество, добрососедство, неприменение силы, предотвращение конфликтов, решение любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами, невмешательство во внутренние дела других стран, приоритет общепризнанных норм международного права, уважение прав и свобод человека, ряд других важнейших обязательств.

Принятие Конституционного закона стало этапным событием в развитии дальнейшей деятельности Туркменистана как субъекта международных отношений, свидетельством верности и неизменности нашего стратегического курса на достижение и сохранение прочного мира и стабильности.

Убежден, именно сегодня, в непростых геополитических обстоятельствах, мир и доверие приобретают особую значимость и ценность. Адекватная оценка этих понятий, возведение и закрепление их в качестве неоспоримых постулатов мировой политики само по себе знаменуют заметный позитивный сдвиг в осмыслении современного устройства, шаг в сторону от опасного конфронтационного крена, к выстраиванию конструктивных, реалистичных, сбалансированных основ глобальной архитектуры безопасности и развития.

Туркменистан исходит из того, что добиться этого можно только сообща, объединением усилий государств, международных институтов на общей политической, мировоззренческой, гуманистической основе, опирающейся на Устав ООН и признанные международно-правовые нормы.

Уважаемые участники!

Международный год мира и доверия совпадает с важнейшим, историческим юбилеем – 30-й годовщиной международного признания постоянного нейтралитета нашей страны.

Став политико-правовой реальностью, закрепленной в решениях Генеральной Ассамблеи ООН, Конституции Туркменистана, постоянный нейтралитет определяет все наши шаги на международной арене, те зримые успехи и масштабные результаты, которых добился Туркменистан.

Благодаря нейтралитету, миролюбию и открытости сегодня достигнут беспрецедентный уровень доверия, взаимопонимания и сотрудничества Туркменистана с десятками государств на двустороннем уровне и в рамках многосторонних объединений, с опорными международными институтами.

Именно нейтралитет и его производная – внешнеэкономическая политика «открытых дверей», обеспечивая благоприятные внешние условия для внутреннего развития, позволяет Туркменистану стабильно добиваться высоких темпов экономического и социального развития, повышения уровня и качества жизни населения, вести динамичное торговое и инвестиционное сотрудничество, быть привлекательным, надежным и перспективным партнером для реализации крупных международных проектов.

Нейтралитет выступает в качестве ключевого фактора стратегического диалога Туркменистана с Организацией Объединенных Наций, 80-летний юбилей которой отмечается в этом году в мире.

Хочу особо подчеркнуть, что ООН видит в нашей стране ответственного и эффективного партнера в решении важнейших глобальных и региональных проблем, выполнении Целей устойчивого развития, утверждении справедливых и сбалансированных подходов к международному сотрудничеству по самому широкому спектру направлений. Будем расширять тематику взаимодействия с ООН, добиваться концентрированного внимания, предметной вовлеченности ее специализированных структур в формирование и осуществление национальных, региональных и глобальных программ.

Очевидным является факт конструктивного, созидательного влияния нейтрального статуса Туркменского государства на обеспечение международной и региональной стабильности и безопасности, что находит свое подтверждение в растущей поддержке туркменского нейтралитета в Организации Объединенных Наций.

Яркой демонстрацией этого факта стало единогласное принятие Генеральной Ассамблеей в 1995, 2015 и 2025 годах Резолюций «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Показательным является и создание несколько лет назад в стенах ООН по инициативе нашей страны «Группы друзей нейтралитета». Эти примеры красноречиво свидетельствуют, что нейтралитет, его базовые принципы становятся все более значимыми и актуальными в практике международного общения.

При этом мы всегда подчеркиваем, что нейтралитет – это не застывшая конструкция, а живой, творческий процесс, идущий в ногу со временем и реагирующий на новые изменения и тенденции.

В этом контексте Туркменистан выдвигает в качестве важного компонента современной международной политики превентивную дипломатию. Убеждены, что ее инструментарий в нынешних условиях особенно востребован, способен реально содействовать предотвращению конфликтов, своевременному переводу противоречий и различий в цивилизованное переговорное русло.

Поэтому мы предлагаем использовать нейтралитет как политическую и практическую платформу, на которой сегодня возможна выработка путей и методов достижения согласия, компромисса и примирения. В этом смысле нейтралитет может стать эталонной моделью сближения и баланса интересов, уважительного и равноправного диалога, прагматичного и взаимовыгодного партнерства и, в конечном итоге, одним из факторов достижения глобального геополитического равновесия.

Пример Туркменистана, который благодаря своей нейтральной политике развивает и поддерживает конструктивные, взаимовыгодные, дружественные международные связи именно на этих основах, думаю, говорит о больших перспективах нейтралитета и его применения в различных частях земного шара.

В данном контексте, основываясь на богатом опыте Сообщества Наций в сфере миротворчества, использующего широкий арсенал политико-дипломатических средств и методов превентивной дипломатии, а также в целях развития прикладного характера нейтралитета и осуществления в этой связи научно-исследовательской и образовательной деятельности, Туркменистан предлагает создание в сотрудничестве с ООН Университета мира и нейтралитета. Надеемся на поддержку этой инициативы и выражаем готовность к ее предметному рассмотрению с нашими друзьями и партнерами.

Говоря о туркменском нейтралитете, хотелось бы особо сказать еще об одном его свойстве.

Наш нейтралитет – это закономерный результат подлинного суверенитета и независимости Туркменистана. Проводя самостоятельную, осмысленную и последовательную нейтральную внешнюю политику, мы опираемся прежде всего на прочные основы нашей государственности, историческую преемственность, единство и поддержку туркменского народа, многовековой опыт предков, которые завещали нам жить в мире, согласии и добрососедстве со всеми народами и государствами.

Независимость и нейтралитет Туркменистана – эти понятия неразрывны и немыслимы друг без друга.

И конечно, мы отчетливо видим и высоко ценим широкую поддержку и понимание наших целей и задач со стороны международного сообщества, многочисленных друзей и единомышленников во всем мире.

Эта поддержка помогает Туркменистану с оптимизмом смотреть в будущее, уверенно строить планы дальнейшей совместной работы, вдохновляет нас к постоянному, деятельному, конструктивному участию в достижении мира, доверия и согласия между народами, их прогресса и благополучия.

Еще раз, дорогие друзья, примите самые искренние, идущие от сердца слова признательности за участие в Форуме, за Ваш вклад в упрочение дружбы, сотрудничества и взаимопонимания с Туркменистаном!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Подведены итоги визита главы Туркменистана в Астану
Меджлис Туркменистана утвердил госбюджет на следующий год
В Ташкенте проведены туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне
Глава Туркменистана принял участие в саммите глав Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана»
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Туркмено-итальянском бизнес-форуме
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты
Обзор прессы с 15 по 21 сентября
20.09.2025
Выступление Министра иностранных дел С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым, Москва, 28 августа 2025 года
Обзор прессы с 25 по 31 августа
29.08.2025
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2025 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿