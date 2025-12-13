В Ашхабаде прошел Международный форум по вопросам мира и доверия

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря в Ашхабаде был проведен Международный форум, приуроченный к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

Перед приглашенными главами зарубежных государств и правительств, руководителями международных организаций и структур, политиками, парламентариями, дипломатами, учеными, общественными деятелями выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В обращении Президента говорилось:

"Уважаемые главы государств и правительств!

Уважаемые руководители международных организаций!

Уважаемые главы и члены делегаций!

Дамы и господа!



Позвольте тепло приветствовать Вас в Туркменистане и от имени народа нашей страны выразить благодарность за участие в Форуме мира и доверия, в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню нейтралитета и 30-летию международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана.



В этом зале присутствуют главы государств и правительств, руководители крупнейших и авторитетных международных организаций, видные политики, парламентарии, дипломаты, ученые, общественные деятели.



Для нас большая честь и привилегия видеть наших гостей на туркменской земле.



Добро пожаловать в Туркменистан!

Дорогие друзья!



Нынешний Форум рассматривается как крупное, международно-значимое событие, призванное стать отправной точкой для осмысления региональных, континентальных и глобальных процессов, утверждения в международной политике ценностей мира, сотрудничества, равноправия, доверия, справедливости, культуры диалога и взаи­мопонимания.



Туркменистан может по праву гордиться, что на нашей земле сегодня формируются новые, гуманные и дальновидные основы мироустройства, реалистичные и ответственные стратегии развития.



В этом контексте хотел бы особо подчерк­нуть, что мы высоко ценим и дорожим достигнутым уровнем сотрудничества с партнерами во всем мире. Уверен, что в эти знаменательные дни наша дружба, взаимопонимание и решимость в достижении созидательных целей найдет свое дальнейшее подтверждение и развитие.



Я объявляю Международный форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию нейтралитета Туркменистана, открытым!



Уважаемые участники!



Проведение нынешнего Международного форума стало результатом многолетней последовательной работы Туркменистана по утверждению и закреплению в мировой политике принципов, ценностей и критериев, которые, на наш взгляд, должны составлять основу, правовое и мировоззренческое ядро всей современной системы международных отношений.



Провозгласив в качестве такой основы мир и доверие, наша страна предприняла ряд важных шагов и инициатив, которые были с пониманием восприняты в мире, получили действенную поддержку партнеров.



Итогом этой совместной работы стало принятие по предложению Туркменистана специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия. Это – наше общее достижение, результат дальновидности, ответственности, мудрости политического руководства всех государств-членов Организации Объединенных Наций. Пользуясь случаем, я бы хотел выразить им, а также руководителям и представителям международных организаций самую искреннюю признательность за поддержку и вклад в принятие этого важного решения.



Следует сказать также, что концептуальные нормы мира и доверия нашли свое отражение в национальном законодательстве Туркменистана.



В сентябре текущего года был принят Конституционный закон Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана». В нем основными принципами закрепляется нейтралитет, твердая и неизменная приверженность равноправию, взаимное уважение, сотрудничество, добрососедство, неприменение силы, предотвращение конфликтов, решение любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами, невмешательство во внутренние дела других стран, приоритет общепризнанных норм международного права, уважение прав и свобод человека, ряд других важнейших обязательств.



Принятие Конституционного закона стало этапным событием в развитии дальнейшей деятельности Туркменистана как субъекта международных отношений, свидетельством верности и неизменности нашего стратегического курса на достижение и сохранение прочного мира и стабильности.



Убежден, именно сегодня, в непростых геополитических обстоятельствах, мир и доверие приобретают особую значимость и ценность. Адекватная оценка этих понятий, возведение и закрепление их в качестве неоспоримых постулатов мировой политики само по себе знаменуют заметный позитивный сдвиг в осмыслении современного устройства, шаг в сторону от опасного конфронтационного крена, к выстраиванию конструктивных, реалистичных, сбалансированных основ глобальной архитектуры безопасности и развития.



Туркменистан исходит из того, что добиться этого можно только сообща, объединением усилий государств, международных институтов на общей политической, мировоззренческой, гуманистической основе, опирающейся на Устав ООН и признанные международно-правовые нормы.



Уважаемые участники!



Международный год мира и доверия совпадает с важнейшим, историческим юбилеем – 30-й годовщиной международного признания постоянного нейтралитета нашей страны.



Став политико-правовой реальностью, закрепленной в решениях Генеральной Ассамблеи ООН, Конституции Туркменистана, постоянный нейтралитет определяет все наши шаги на международной арене, те зримые успехи и масштабные результаты, которых добился Туркменистан.



Благодаря нейтралитету, миролюбию и открытости сегодня достигнут беспрецедентный уровень доверия, взаимопонимания и сотрудничества Туркменистана с десятками государств на двустороннем уровне и в рамках многосторонних объединений, с опорными международными институтами.



Именно нейтралитет и его производная – внешнеэкономическая политика «открытых дверей», обеспечивая благоприятные внешние условия для внутреннего развития, позволяет Туркменистану стабильно добиваться высоких темпов экономического и социального развития, повышения уровня и качества жизни населения, вести динамичное торговое и инвестиционное сотрудничество, быть привлекательным, надежным и перспективным партнером для реализации крупных международных проектов.



Нейтралитет выступает в качестве ключевого фактора стратегического диалога Туркменистана с Организацией Объединенных Наций, 80-летний юбилей которой отмечается в этом году в мире.



Хочу особо подчеркнуть, что ООН видит в нашей стране ответственного и эффективного партнера в решении важнейших глобальных и региональных проблем, выполнении Целей устойчивого развития, утверждении справедливых и сбалансированных подходов к международному сотрудничеству по самому широкому спектру направлений. Будем расширять тематику взаимодействия с ООН, добиваться концентрированного внимания, предметной вовлеченности ее специализированных структур в формирование и осуществление национальных, региональных и глобальных программ.



Очевидным является факт конструктивного, созидательного влияния нейтрального статуса Туркменского государства на обеспечение международной и региональной стабильности и безопасности, что находит свое подтверждение в растущей поддержке туркменского нейтралитета в Организации Объединенных Наций.



Яркой демонстрацией этого факта стало единогласное принятие Генеральной Ассамблеей в 1995, 2015 и 2025 годах Резолюций «Постоянный нейтралитет Туркменистана».



Показательным является и создание несколько лет назад в стенах ООН по инициативе нашей страны «Группы друзей нейтралитета». Эти примеры красноречиво свидетельствуют, что нейтралитет, его базовые принципы становятся все более значимыми и актуальными в практике международного общения.



При этом мы всегда подчеркиваем, что нейтралитет – это не застывшая конструкция, а живой, творческий процесс, идущий в ногу со временем и реагирующий на новые изменения и тенденции.



В этом контексте Туркменистан выдвигает в качестве важного компонента современной международной политики превентивную дипломатию. Убеждены, что ее инструментарий в нынешних условиях особенно востребован, способен реально содействовать предотвращению конфликтов, своевременному переводу противоречий и различий в цивилизованное переговорное русло.



Поэтому мы предлагаем использовать нейтралитет как политическую и практическую платформу, на которой сегодня возможна выработка путей и методов достижения согласия, компромисса и примирения. В этом смысле нейтралитет может стать эталонной моделью сближения и баланса интересов, уважительного и равноправного диалога, прагматичного и взаимовыгодного партнерства и, в конечном итоге, одним из факторов достижения глобального геополитического равновесия.



Пример Туркменистана, который благодаря своей нейтральной политике развивает и поддерживает конструктивные, взаимовыгодные, дружественные международные связи именно на этих основах, думаю, говорит о больших перспективах нейтралитета и его применения в различных частях земного шара.



В данном контексте, основываясь на богатом опыте Сообщества Наций в сфере миротворчества, использующего широкий арсенал политико-дипломатических средств и методов превентивной дипломатии, а также в целях развития прикладного характера нейтралитета и осуществления в этой связи научно-исследовательской и образовательной деятельности, Туркменистан предлагает создание в сотрудничестве с ООН Университета мира и нейтралитета. Надеемся на поддержку этой инициативы и выражаем готовность к ее предметному рассмотрению с нашими друзьями и партнерами.



Говоря о туркменском нейтралитете, хотелось бы особо сказать еще об одном его свойстве.



Наш нейтралитет – это закономерный результат подлинного суверенитета и независимости Туркменистана. Проводя самостоятельную, осмысленную и последовательную нейтральную внешнюю политику, мы опираемся прежде всего на прочные основы нашей государственности, историческую преемственность, единство и поддержку туркменского народа, многовековой опыт предков, которые завещали нам жить в мире, согласии и добрососедстве со всеми народами и государствами.



Независимость и нейтралитет Туркменистана – эти понятия неразрывны и немыслимы друг без друга.



И конечно, мы отчетливо видим и высоко ценим широкую поддержку и понимание наших целей и задач со стороны международного сообщества, многочисленных друзей и единомышленников во всем мире.



Эта поддержка помогает Туркменистану с оптимизмом смотреть в будущее, уверенно строить планы дальнейшей совместной работы, вдохновляет нас к постоянному, деятельному, конструктивному участию в достижении мира, доверия и согласия между народами, их прогресса и благополучия.



Еще раз, дорогие друзья, примите самые искренние, идущие от сердца слова признательности за участие в Форуме, за Ваш вклад в упрочение дружбы, сотрудничества и взаимопонимания с Туркменистаном!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"