Руководство Туркменистана провело встречи с высокими гостями

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с прибывшими с визитом в страну в качестве почетных гостей состоявшихся в Ашхабаде торжественных мероприятий в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В тот же день Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры Салимом Аль Маликом, Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Асадом Маджид Ханом и Генеральным секретарем Шанхайской Организации Сотрудничества Нурланом Ермекбаевым.

Встречи были посвящены приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"